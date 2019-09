İrlanda folk müziğinin, punk rock esintileriyle harmanlanmasıyla ortaya çıkan Kelt punk (Celtic punk) müzik alt türünün popülerleşmesinde büyük rol oynayan The Pogues grubunun solisti Shane MacGowan’ın yaşamı sinema aktarılacak.

70’li yılların ikinci yarısında kurulan The Pogues, 80’li yıllarda art arda gelen albümlerle müzik listelerine girmeyi başardı. Grubun simgesi olan isim ise tartışmasız Shane MacGowan idi. Grubun popüler olduğu dönemde yaşadığı alkol ve uyuşturucu sorunları sebebiyle İngiliz tabloid gazetelerinin manşetlerine sık sık konuk olan MacGowan, müzik ve hayatla olan çalkantılı ilişkisi sebebiyle ne denli orijinal bir karakter olduğunu her daim kanıtladı. MacGowan, yıllar boyunca zaaflarıyla savaş halinde olsa da üretkenliğini yitirmedi. Bir dönem gruptan ayrılsa da gerek solo gerekse farklı gruplarla birlikte şarkılar yapmaya devam etti. Henüz 24 yaşında tanıştığı ve 32 yıl süren birlikteliğin ardından evlendiği İrlandalı gazeteci-yazar Victoria Mary Clarke, yaşamının en zorlu zamanlarında kendisine en büyük desteği veren isim oldu. İşte bu film de, MacGowan ve Clarke arasındaki ilişkiye odaklanacak. Projeyle alakalı basına açıklamalarda bulunan Clarke, filmin The Pogues’ten ziyade Shane MacGowan’la aralarındaki ilişkiyi anlatacağını ve yapımcıların bu filmi, bir aşk hikayesi olarak planladığını söyledi.

İrlandalı Shane MacGowan’ı canlandıracak aktör ise yine başka bir İrlandalı. The Killing of a Sacred Deer ve Dunkirk filmleriyle çıkış yapan, önümüzdeki yıl kadrosunda yer alacağı Eternals ile Marvel ailesine de dahil olan Barry Keoghan, MacGowan’a hayat veren isim olacak.

Kadroda yer alması beklenen bir diğer önemli isimse Johnny Depp. Annesi İrlanda kökenli olan Depp, 90’lı yıllardan bu yana Shane MacGowan-Victoria Mary Clarke çiftiyle yakın arkadaş. Shane MacGowan’ın seslendirdiği That Woman’s Got Me Drinking şarkısının klibi için 1996 yılında ikiliyle birlikte kamera karşısına geçen Depp, çiftin geçen yıl gerçekleşen düğününde de gitarist olarak yeteneklerini sergilemişti. Depp’in projede yer alıp almayacağıyla alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak deneyimli aktörün filmde yer almak konusunda oldukça istekli olduğu söyleniyor.



Filmin yönetmenliğini Maeve Murphy üstlenecek. Senaryo yazım sürecinde ise Victoria Mary Clarke ile birlikte çalışacaklar.

Müzik biyografilerinin hem gişede hem de ödül sezonunda yüzünün güldüğü bu günlerde, yaşamı sinema perdesine muhtemelen çok yakışacak “lafı çok, dişi az” Shane MacGowan’in biyografisinin, önümüzdeki yılın en çok merak edilen filmlerinden biri olacağına şüphe yok.