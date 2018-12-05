TV dünyasının en önemli yaratıcılarından Ryan Murphy bir politik komedi olması beklenen The Politician üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dizinin zengin kadrosuna son olarak Murphy’nin American Horror Story ve Feud’da birlikte çalıştığı Jessica Lange katıldı.

Dizide şu ana kadar yapılan açıklamalara göre Dylan McDermott, January Jones, Tony Ödüllü Ben Platt , Zoey Deutch, Lucy Boynton, Laura Dreyfuss ve Rahne Jones oynayacaklar. Murphy diziyi uzun süredir birlikte çalıştığı Brad Falchuck ve Ian Brennan’la birlikte yazdı. Dizi Santa Barbara’dan zengin bir iş adamının siyaset sahnesine girme çabalarına odaklanacak. Dizi iki sezonluk onayı Netflix’ten daha çekimler başlamadan almıştı.