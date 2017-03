Steven Spielberg şu sıralar bilimkurgu filmi Ready Player One‘ın post prodüksiyonuna devam ediyor. Spielberg bir sorun ortaya çıkmazsa Oscar Isaac ve Mark Rylance’lı The Kidnapping of Edgardo Mortara filmini bu yıl çekecek. Bu filmden sonraysa 2018’de Harrison Ford’lu Indiana Jones 5‘i çekecek. Bugün gelen habere göre yönetmen projeleri arasına The Post adlı filmi de dahil etti. Filmin başrollerini Meryl Streep’le Tom Hanks üstlenecekler. Hanks, Spielberg’le beşinci kez, Streep ise ikinci kez çalışmış olacak. Streep daha önce Spielberg’in A.I. filminde seslendirmenlik yapmıştı. The Post, 1971’de geçip Washington Post gazetesinin Pentagon’un Vietnam Savaşı’yla ilgili gizli belgelerini yayımlamasına odaklanacak. Spielberg’in bu filmi ne zaman çekeceği bilinmiyor.