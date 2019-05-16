Bosnalı yönetmen Danis Tanovic, sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edilen sinema yaşamına The Postcard Killings ile devam edecek. Avrupa’da farklı yerlerde genç kadınları öldüren bir katil, New York’lu bir polis dedektifinin kızını da öldürünce ortaya intikam ve gerilim dolu bir kovalamaca çıkar.

İntikam peşindeki babayı Jeffrey Dean Morgan, acılı anneyi ise Famke Janssen oynayacak. Kendilerine Denis O’Hare, Naomi Battrick, Ruairi O’Connor, Cush Jumbo, Sallie Harmsen, Eva Röse ve Joachim Król eşlik ediyor.

Filmin görüntü yönetmeni Salvatore Totino…