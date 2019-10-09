bakınıztv Between Two Ferns Film Oldu En sonunda iş iyice absürd bir hal aldı ve Between Two Ferns, filme dönüştü....

bakınıztv 1917: Sam Mendes’ten Birinci Dünya Savaşı Filmi 1917, usta yönetmen Sam Mendes'in, mükemmel bir kamera arkası ekibi ve çok iyi bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdiği, uzun süredir merakla beklenen bir film......