09 Ekim 2019
Benedict Cumberbatch, Paul Dano ve Elisabeth Moss’un yer alacağı açıklanan The Power Of The Dog isimli filmde oyuncu değişikliği yaşandı.
Jane Campion, Elisabeth Moss filmde yer alamayacağını kendisine bildirince başrolü Kirsten Dunst’a verdi.
1920’lerde bir western kasabasında geçen filmde Cumberbatch ve Dano aynı evde yaşayan ama pek iyi anlaşamayan iki kardeşi oynuyor. Küçük kardeş, eve yeni evlendiği eşini getirince işler iyice karışıyor.
2021’in başında Netflix’de yayınlanacak film, güçlü oyuncularıyla ve usta yönetmeniyle iddialı yapımlardan biri olacak gibi…
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