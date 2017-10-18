Gösterim olanaklarının çok sınırlı olduğu, savaşla kavrulan Afganistan’ın en büyük film yıldızı The Prince Of Nothingwood’un ana konusu…

Yönetmen: Gazetecilikten belgesel yönetmenliğine geçen Sonia Kronlund

Oyuncular: Belgesel boyunca Selim Şahin’in olağanüstü oyunculuğunu izliyoruz.

Konu: Hollywood (ABD), Bollywood (Hindistan), Nollywood (Nijerya)… Burası Nothingwood, Afganistan! Kendi filmlerini yazan, yöneten ve başrolleri oynayan Selim Şahin’in yokluklar içindeki sinema yaşamı belgeseli ana konusu… 30 yıldır sineması bulunmayan bir ülkede 110’un üstünde film çeken Şahin’in öyküsü, eleştirmenlere göre beyaz perdeyi seven herkesin izlemesi gereken bir film haline gelmiş.

Festival Yolculuğu: Cannes’da ilk gösterimini yapan belgesel, şu sıralar dünya festivallerini dolaşmakla meşgul.