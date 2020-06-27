Quibi, karantina günlerinde evlerinde kalan oyuncuları ikna etti ve The Princess Bride’ın cep telefonu versiyonu için bir araya getirdi.

Jason Reitman’ın yönettiği ve Joe Jonas ile Sophie Turner’ın başrollerini oynayacağı dizinin yardımcı oyuncu kadrosu yıldızlar geçidi gibi…

Hugh Jackman, Jennifer Garner, Tiffany Haddish. Elijah Wood, Jon Hamm, Jack Black, Josh Gad, Andy Serkis, Diego Luna, Taika Waititi, David Oyelowo, Keegan-Michael Key, Patton Oswalt, Neil Patrick Harris, David Burtka, Chris Pine, Annabelle Wallis farklı rollerde katkı verecekler. Orijinal filmin yönetmeni Rob Reiner, bile küçük ve sürpriz bir rol almış.

Her oyuncunun Reitman’ın direktifleriyle kendi cep telefonlarıyla çektiği görüntülerden oluşan dizi, kısa bölümlerle pazartesi günleri yayında olacak. Kullanıcıların bağışları ve Quibi’nin verdiği 1 milyon dolar ise covid-19’den etkilenen ailelere gidecek.