Marvel’in Netflix dizilerinden The Punisher, çok iyi kurgulanmış bir fragmanla merhaba dedi… Hem Punisher’ı, hem de arada Jessica Jones’u konuştuk.

Yıldıray Kibar: Son dönemde izlediğim en keyifli fragman olabilir. Kişisel olarak One yüzünden, nesnel olarak kurgunun leziz olmasından kaynaklanıyor bu keyif. Dizi fragmanın kendisi kadar iyi olmaz yüksek ihtimalle. Olsun ben bu fragmanı çevirir çevirir izlerim.

Ümit Açık: Baby Driver sonrası sayıları iyice artan “müziğe uyumlu aksiyon” trailerlarının güzel örneklerinden biri. Bu alanlarda duymaya alışık olmadığımız ‘One’ ile birlikte lokum gibi bir fragman olmuş ancak ailesi öldürülen bir Marvel karakterinin intikam hikayesi dünya üzerinde ilgimi çeken son şey olduğu için diziyi pas geçeceğim.

Fırat Türkoğlu: Marvel, DC, diğer çizgi roman uyarlamaları, fantastik evrenler vs. Bunlar üzerine yıllardır yorum yapıp “olmuş/olmamış” diye geyik yapanların gözden kaçırdığı basit bir gerçek var.

Eğer bir çizgi roman, diğerlerinin arasından sıyrılıp film, dizi uyarlaması yapılacak kıvama geldiyse zaten konu ve senaryo sorunu yoktur. İş yapımcının iyi bir başrol bulup, ortalamanın üstü yönetmenlerle çalışmasına bakıyor.

Fragman çok iyi ama Walking Dead’de Shane, Daredevil’da ise yine Punisher/Frank Castle karakteriyle “Oldum ben, artık bana ayrı dizi yapın” diye bağıran Jon Bernthal daha iyi…

Şiddet dozu yüksek yapımlardan rahatsız olan insanların uzak durması gerektiğini zaten Punisher’a göz atmış herkes bilir. Ama “İyi oyuncunun sürüklediği aksiyon” uzun süredir rastlamadığımız birşey, bu yüzden takibi bırakmamak lazım.

Can Rende: Sinemada çizgi-roman uyarlamalarını halen takip ediyorum (tabii eski heyecan kalmadı, zira hepsi kopyala-yapıştır). Lakin TV’de mümkün mertebe bu uyarlamalardan uzak kalıyorum. Netflix’te Jessica Jones’a başlamıştım, ilk 8 bölümü zar zor bitirdim, sonra devam etmedim. Netflix’in Marvel dizileri başarısız. The Punisher bu gidişatı değiştirip kaliteli bir dizi olur mu bilemiyorum. Ama beni diziden soğutan ilk şey ilk sezonun 13 bölüm oluşu. Netflix 13 bölümün fazla olduğunu halen anlayamadı mı? Bana kalsa 8 bölüm bile fazla. Jessica Jones ilk 5 bölümde çakılmıştı mesela. The Punisher için de 13 bölüm fazla olacaktır. Bunun dışında Jon Bernthal son derece doğru bir seçim, rolün hakkını verdiğine eminim, kendisini filmlerde izlemek keyifli. Yayınlandığında The Punisher’a belki göz atarım, ama 13 bölümü bitirebilir miyim bilemiyorum.

Yıldıray Kibar: Jessica konusunda benzer başka görüşleri okumuştum. Katılmıyorum açıkçası. Karanlık, umutsuz ve yılgın bir süper kahraman uyarlaması olarak çok başarılıydı bence. Jessica Jones’un süper kahraman özellikleri sebebiyle alfa segmentinde olup sokaklarda keş gibi sürtmesi başlı başına bir ironidir mesela. Süper kahraman sınıflamasında “diğer/öteki” kapsamına girer. Dizinin atmosferi ele alış şekli bu açıdan çok isabetliydi. Bence Netflix’in en iyi işi Jessica Jones olabilir.

Ozancan Demirışık: Jessica Jones’la ilgili eleştirileri ben de anlamıyorum, gerçekten iyi dizi. 13 yerine 10 bölüm olabilirdi tabii o ayrı ama Jessica Jones en iyi Marvel dizilerinden. Asıl kötü olanlar Iron Fist, özellikle de The Defenders. Luke Cage bile diğerlerine oranla vasat olsa da kendine özgü bir dokusu, orijinalliği var, özellikle sezonun ilk yarısı itibariyle.

Can Rende: Jessica karakterini ben de sevdim. Boşvermişliği, bıkkınlığı, içki içip durması, karanlık ve depresif tarafı hoş. Karakteri sevdim ama dizisini hiç sevemedim, dediğim gibi ancak 8 bölüm dayanabilmiştim. Ama evet, diğerlerinin arasında en beğenilen dizi oldu JJ. Ben ilk beş bölümden sonra epey başarısız buldum diziyi. Bu arada keşke İngilizler gibi sezonu 3-5 bölümle sınırlasalar, İngilizleri bu yüzden çok seviyorum. BBC uzatmıyor dizilerini…

Haktan Kaan İçel: Fragman One olmasa bu kadar etkili olur muydu bilmiyorum ama Jon Bernthal Punisher rolü için seçilmiş en iyi oyuncu olarak gözüküyor. Zaten Daredevil dizisinde de bir sezonu adeta tek başına sürüklemişti. Bu güne kadar da hikayesini doğru niteliklerle sinemaya ya da diziye aktarılamadığı düşünülürse keyifli izlenecek bir dizi bizi bekliyor. Bilmiyorum bana mı sadece öyle geliyor ama genelde süper özelliklerinden çok insani tarafı yüksek olan süper karakterler daha başarılı oluyorlar. Bu yüzden de en azından ilk sezon iyi olacaktır.

Burak Özgüney: Marvel ve Metallica işbirliği güzel oldu ya. X-men Apocalypse’teki The Four Horsemen’lı sahne de çok şıktı mesela.

Yekta Kurtcebe: Marvel’e de DC’ye de uzağım artık. Başrol seçimi güzel. Metallica – One kulağa hoş geliyor ama o kadar. Dünyanın realitesinin bu kadar açmaza girdiği zamanlarda özellikle fantastik edebiyat ürünleri gözümde değerini kaybediyor. “Kalsın, teşekkür ederim.” demek istiyorum her Marvel ve DC işini gördükten sonra.

Ebru Çavdarlı: Dizi nasıl olur bilmem ama fragman baya iyi olmuş. Metallica’nın katkısı da oldukça fazla tabi.

Tarık Volkan Cengen: Fragman nefis. Punisher sevdiğimiz bi’ abimiz. Jon Bernthal tipi itibariyle sanki o karaktere gitmemiş. (Mesela Tom Hardy, mesela Josh Brolin) İzleyecek miyim? Elbette!