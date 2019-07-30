Fransa Bisiklet Turu dopingle kirlenen imajını temizlemeye çalışırken, turun en kirli yıllarından biri The Racer ile sinemaya aktarılacak. Üst üste patlayan doping skandalları nedeniyle Tour de Dopage olarak adlandırılan 1998 yılı, baskın doping kontrolleriyle tarihe geçmişti. Marco Pantani ve Jan Ullrich başta olmak üzere 40’ın üstünde testin pozitif çıktığı, 20’ye yakın sporcunun cezalar aldığı turun ardından bir başka dopingci Lance Armstrong’un şampiyonluk serisi başlamıştı.

Kieron J. Walsh’ın yönettiği film Dom Chabol isimli hayali bir sporcunun turda yaşadıklarını anlatacak. Takım arkadaşlarının diskalifiye edilmesi nedeniyle tek başına yarışan sporcunun sarı mayo mücadelesini izleyeceğiz.

Filmde başrolü Louis Talpe oynarken, Tara Lee, Matteo Simoni, Iain Glen, Karel Roden kendisine eşlik edecek.