True Detective’in ilk sezonunda mükemmel bir iş çıkaran Matthew McConaughey ve Nic Pizzolatto, The Redeemer için bir araya geliyorlar. İkilinin yapımcılığını da üstlendikleri dizi, Patrick Coleman’ın The Churchgoer isimli romanından uyarlanacak.

Dizi güvenlik görevlisi olarak hayatına devam eden eski bir din adamının, kaybolan bir kadını ararken kendini suç dünyası içinde bulmasını anlatacak. Romanı senaryolaştıracak olan Pizzolatto yaptığı açıklamada “Matthew ile yeniden çalışacağım için çok mutluyum. FX bana başka yeni dizi projeleri sunma şansını da tanıdı. O fırsatları en iyi şekilde kullanacağım” sözlerini kullandı.