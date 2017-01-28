The Playlist’in haberine göre, başkanlık koltuğuna yeni oturan Donald Trump dün (27 ocak) güvenlik amacıyla İran, Irak, Yemen, Suriye, Somali, Sudan ve Libya’dan 120 günlüğüne ABD’ye girişleri engelledi. Bu girişlere yeşil pasaportlu ve özel vizeliler de dahil edildi. Yani bu yedi ülkenin vatandaşları dört ay boyunca ABD’ye giremeyecekler. Bu karar basına sızdırıldıktan sonra The Salesman‘ın ikinci başrolü Taraneh Alidoosti, Twitter hesabından bunun ırkçılık olduğunu, bu kararı protesto ettiğini ve törene katılmayacağını açıkladı. Bugün de Ulusal İran-Amerikan Konseyi’nin başkanı Trita Parsi, Twitter hesabından Akademi üyesi Asghar Farhadi’nin de girişine izin verilmeyeceğini belirtti. Ama sonraki tweetlerinde beş saatlik sorgulamanın ardından yeşil pasaportlu bazı kişilerin ABD’ye girebildiğini belirtti. Fakat Farhadi’ye izin çıksa bile aktris Alidoosti bu yasağı protesto ettiği için törene katılmayacak gibi görünüyor.

Henüz The Salesman‘ın yapımcıları tarafından bu haberlerle ilgili bir açıklamanın yapılmadığını, yapılır yapılmaz haberi güncelleyeceğimizi belirtelim. Bakalım önümüzdeki günlerde giriş yasağı kalkacak mı, Akademi üyesi-son filmiyle Oscar adayı olan Farhadi’nin girişine izin verilecek mi ve Farhadi giriş izni çıkarsa törene katılacak mı? Bekleyelim görelim. Törene bir ay kaldı.