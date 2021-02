Paul Feig, Soman Chainani’nin genç yetişkinler için kaleme aldığı fantezi romanı The School for Good and Evil için çalışmalarını hızlandırdı.

Netflix’te yayınlanacak filmde başrollerden ikisi belli oldu. Charlize Theron ve Kerry Washington gizemli okulun öğretmenleri olacaklar.

Roman, iki iyi arkadaşın The School for Good and Evil’a dahil olmalarını ve arkadaşlıklarının bir teste girmesini anlatıyor. Washington Profesör Dovey karakterini oynarken Theron Lady Lesso’yu canlandıracak.