izlenim Artıları – Eksileri: Lupin Netflix'in biraz da sürpriz bir şekilde tüm rekorları kırmaya doğru giden Lupin uyarlamasını artıları ve eksileriyle değerlendirdik....

haber Tribes of Europa: Bir Avrupa Distopyası Son yıllarda dönem dizilerini ve distopik öyküleri çok iyi kotaran Almanya'dan bu sefer de Tribes Of Europa geliyor....