2006 yılında dünyanın en çok satan kitapları arasına giren The Secret, filme çekildi. Rhonda Byrne’ın kitabı yeni bir şey anlatmasa da bir anda olay olmuş ve özellikle hayatında sıkıntılar yaşayan insanların elinden düşmemişti.

Katie Holmes’un başrolü oynayacağı film “pozitif düşüncenin gücünü” anlatacak. Kendisine Josh Lucas, Jerry O’Connell, Celia Weston, Aidan Pierce Brennan, Sarah Hoffmeister ve Chloe Lee eşlik edecek. 34 milyon kişinin satın aldığı kitap, kitabı alanlar filme de giderse rekorları alt üst edebilir.