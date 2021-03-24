Bruce Lee’nin yazdığı ancak zamansız ölümü nedeniyle çekme şansı bulamadığı The Silent Flute için çalışmalar hızlandı.

Hong Kong’lu girişimci Jason Kothari, senaryonun haklarını satın aldı ve bir mini dizi projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Vin Diesel’in Bloodshot’ının da yatırımcısı olan Kothari, yapımcı ve senarist olarak John Fusco’yu seçmiş. Fusco, Netflix için Marco Polo’yu hayata geçirmişti.

Bruce Lee’nin yazdığı Silent Flute, insanlığın büyük bir pandemi sonrasında yangınlar ve savaşlarla nüfusunun azaldığı dönemlerde geçiyor. Yeni dünya düzeninde bütün silahlar ve dövüş sanatları yasaklanmıştır. Senaryonun yazıldığı dönem Lee’nin oynaması planlanan baş karakter, ailesinin haklarını savunmak için kung-fu’ya başvurur.

Lee, senaryoyu oscar ödüllü senarist Stirling Silliphant ve James Coburn ile birlikte yazmıştı. Lee’nin öğrencileri de senaryo yazımına dahil olmuştu. 1973’teki ölümü projenin yarım kalmasına neden oldu.