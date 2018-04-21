Tarihin en büyük sanatçılarından Michelangelo’nun hayatı, rus sinemasının usta yönetmenlerinden Andrei Konchalovsky tarafından The Sin filmiyle sinemaya aktarılacak. Filmin başrolü İtalya’nın en önemli tiyatro sanatçılarından Alberto Testone’nin..

Tüm çekimleri İtalya’da tamamlanan ve şu sıralarda post prodüksiyonu devam eden yapımda dahi bir sanatçı olmasına rağmen, dönemin yöneticileri tarafından yoğun taleplerle baskı altına alınan Mihelangelo’nun yaşadıklarını izleyeceğiz.