Antonio Campos, bir sonraki projesinin, belgesel serisi The Staircase’i bir mini diziye uyarlamak olduğunu açıkladı. 2019 yılının ortalarında çıkan haberler de böylece doğrulanmış oldu.

Campos, mini dizide başrolü ise Harrison Ford’un oynayacağını açıkladı. Campos, verdiği son röportajda diziyle ilgili şunları söyledi:

“The Staircase, her yönüyle ilginç bir olayı anlatan çok iyi bir belgesel diziydi. HBO Max ile görüştük ve birlikte yaşananları bir mini diziye aktarmaya karar verdik. Harrison Ford da başrolü oynamayı kabul etti”

The Staircase, Michael Petersen isimli bir romancının eşinin, iki katlı evlerinin merdivenlerinin ucunda ölü olarak bulunmasıyla başlıyor. Olay araştırılmaya başlayınca, ortaya çıkan sırlar, bir gerilim filmini aratmayacak düzeyde…