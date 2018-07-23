Isa Qosja, balkan sinemasının önemli yönetmenlerinden biri… Özellikle 80’li yıllarda çektiği Proka ve Rojet e Mjegulles ile dünya sinemasında ismini duyuran kosovalı yönetmen, doğum yeri olan Karadağ’ın Gusinje bölgesinde bir film çekecek.

Filmde başrolleri Dardenne Kardeşler’in Lorna’s Silence filminde izlediğimiz Arta Dobroshi ile birlikte Arben Bajraktaraj ve Mirush Kabashi paylaşacak. Usta yönetmenin görüntü yönetmeni olarak da Gökhan Tiryaki ile çalışacağı açıklandı.

Yönetmen, The Stroke’un balkanlarda yaşam, göç, parçalanan aileler ve buna rağmen mutlu olmayı başaran insanlarla ilgili bir film olacağını açıkladı.