George Clooney, The Tender Bar isimli roman uyarlamasıyla yeniden kamera arkasına geçecek. J.R. Moehringer’in bir gencin büyüme öyküsünü anlattığı aynı isimli romanından uyarlanacak filmde yapımcı koltuğunda Clooney’nin daha önceki filmlerinde olduğu gibi yine Grant Heslov oturacak.

Filmin en güçlü yönlerinden biri senaristi… The Departed ile uyarlama oscar’ını da almış bir isim, William Monahan, senaryoyu uyarladı ve Clooney’e teslim etti.

Radyo DJ’i babası küçükken kayıplara karışan New York’lu bir gencin, arkadaşlığı babasının yakın arkadaşlarında bulmasını izleyeceğiz.