Amazon, Chris Pratt’ın başrolü oynayacağı, Antoine Fuqua’nın yöneteceği Terminal List isimli diziye onay verdi. İki isim aynı zamanda dizinin yapımcıları olacaklar.

Dizi Jack Carr’ın aynı adlı romanından uyarlanacak. Dizi gizli bir görevde tuzağa düştükten sonra yaralanarak ülkesine James Reece isimli bir askerin yaşadıklarını anlatacak. Reece’in kafası yaşanan olay nedeniyle çok karışıktır. Olanları net olarak hatırlayamaz.

Ancak yaşadığı olayın arkasındaki kirli isimlerin ortaya çıkması ve kendisini öldürmeye çalışması ile harekete geçer.