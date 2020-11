Son olarak Capone filminde Al Capone’u canlandıran Tom Hardy, yeni filminde Vietnam’a yolcu oluyor. Hardy’nin Vietnam Savaşı’ndaki bir Amerikan askerini canlandıracağı ve grup genç askerin Vietnam’da yaşadıklarını anlatan The Things They Carried isimli filmde İngiliz oyuncuya Tye Sheridan, Stephan James, Bill Skarsgard, Pete Davidson ve Ashton Sanders gibi son dönem yapımlarının dikkat çeken isimleri eşlik edecek.

Tim O’Brien’ın New York Times Book of the Century seçkisinde yer alan aynı isimli kült romanından esinlenilecek olan filmin senaryosunu ise daha önce A Simple Plan filmi ile Oscar adaylığı elde eden Scott B. Smith yazacak. Filmin yönetmenliğini ise daha önce Ghost in the Shell ve Snow White and the Huntsman’ı yöneten Rupert Sanders üstlenecek.

Henüz çekimlerine başlanmayan film, genç yaşta Vietnam’a gönderilen ve burada kaybolan bir grup genç askerin verdiği fiziksel ve mental savaşı konu edinecek.