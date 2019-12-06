New York’un dünya modasına, sanatına ve geleceğine yön verdiği yılların tam ortasında yer alan Bill Cunningham, yıllar boyunca kenti bize en iyi şekilde aktardı. 2016’da 87 yaşında kaybettiğimiz sanatçının 1994’te bir tam gün süren röportajından kesitleri Mark Bozek etkileyici bir belgesel olarak sinemaya aktarmış.

Çok iyi eleştiriler alan belgesel, hem bir gazetecinin, hem bir sanatçının, hem de dünyanın değiştiği yıllara tanık olan bir insanın duygularını anlamanızı sağlayacak gibi görünüyor.