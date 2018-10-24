İşaret diliyle çekilen The Tribe/Plemya filmiyle 2014 yılına damgasını vuran Ukraynalı yönetmen Myroslav Slaboshpytskyi Hollywood’a transfer olacak. Yönetmen, Darren Aronofsky ve Brad Pitt‘ten gelen teklifi kabul etti. Slaboshpytskyi İngilizce çekilecek Tiger filminin yönetmenliğini üstlenecek. Bu film 2010’da satışa çıkarılan, kurgusal olmayan aynı adlı kitaptan uyarlanacak, hayatını nesli tükenmek üzere olan hayvanları korumaya adamış bir adamın kendisini Sibirya’nın bir köyünde bulmasını konu alacak. Adam köye geldikten sonra köyün bir kaplanın avlanma bölgesi içinde olduğunu, kaplanın köylüleri öldürdüğünü öğrenecek ve en nihayetinde bu kaplanla karşı karşıya gelecek.

8 yıl önce bu filmin yönetmenliği Aronofsky’e, başrolü de Pitt’e teslim edilmişti. Ama Tiger bu haberden sonra çekilemeyip rafa kaldırılmıştı. Aronofsky’le Pitt bu filmde yapımcılıkla yetinecekler. Filmin çekim tarihi henüz açıklanmadı. Slaboshpytskyi son birkaç yıldır Luxembourg adlı filmiyle meşgul durumda ama bu filmin tamamlanıp tamamlanmadığı bilinmiyor. Aronofsky 2015’te Jackie adlı projesinin yönetmenliğini Pablo Lerrain‘e teslim etmişti. Görünüşe göre Aronofsky yabancı yönetmenleri Hollywood’a kazandırmaya devam edecek.