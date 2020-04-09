Michael Winterbottom’ın yönettiği ve Steve Coogan ile Rob Brydon’ın başrollerini oynadığı yolculuk serisi The Trip to Greece ile sürüyor. Daha önce İngiltere, İtalya ve İspanya’yı gezen, gezerken muhabbet eden, birbirinden güzel yemekler yiyen ve kendileri dolaşırken bizim hayatımızı da bir şekilde daha eğlenceli hale getiren ikili, Yunan sahilleri ve adalarını turlayacak.

22 Mayıs’ta dijital platformlardan yayınlanacak filmde Apollo Tapınağı’nı, Atina’nın antik agorasını, Hydra adasını ve daha fazlasını görme olanağını bulacağız.