Yıllar önce duyurulan The True American‘ın yönetmenliği bu yıl Pablo Larrain‘e teslim edilmişti. Başroller içinse Mark Ruffalo, Kumail Nanjiani ve Amy Adams‘la anlaşılmıştı. Adams bu filmin sıradaki filmi olmasını istemişti ama ne yazık ki proje gene çekim aşamasına gelemedi, gene ertelendi. Bu kez 2019’a ertelendi çekimler. Larrain’in filmi çekip çekmeyeceği, oyuncuların projeden ayrılıp ayrılmadıkları şimdilik bilinmiyor. Bu film gerçek bir olaydan yola çıkıp 11 Eylül’den sonra kendisine “Arap Kasabı” diyen Teksaslı bir adamın saldırılarda ölenlerin intikamını almak için Bangladeşli bir pilotu süpermarketteyken öldürmesini konu alıyor.

Bu arada bu filmin çekimleri ertelenince Larrain memleketi Şili’ye dönüp sıradaki filmi Ema‘nın çekimlerine başladı. Haberlere göre başrolü Larrain’in No ve Neruda filmlerinde rol alan ünlü aktör Gael Garcia Bernal üstleniyor, Marina di Girolamo aktöre eşlik ediyor. Senaryoyu oyun yazarı Alejandro Moreno‘yla Neruda‘nın senaristi Guillermo Calderon birlikte kaleme almışlar. Bernal bu filmde dans koreografını oynarken di Girolamo koreografın öğretmen eşini oynuyor. Gündelik yaşamlarına devam eden bu çift evlat edinmek isteyecekler ama bu süreç bekledikleri şekilde ilerlemeyecek. Larrain filmin müzikal olmadığını, ilk kez bir melodram yaptığını belirtmiş. Filmdeki dans sahnelerini Şilili koreograf Jose Vidal yönetmenle birlikte şekillendiriyor. Film 2019’da vizyona girecek.