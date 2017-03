Bu yılın şubat ayında ilk Oscarını kazanan Leonardo DiCaprio halen sıradaki filmini belirlemedi. Ama yeni projeler açıklamaya devam ediyor. DiCaprio 2016’nın şubat ayında Conquest adlı bir proje açıklamıştı. Proje iptal edilmediyse yapımcılık ve başrol DiCaprio’nun. Filmi The Revenant‘ın senaristi Mark L. Smith kaleme alacak. Aktörün bugün açıklanan yeni projesiyse The Truevine adını taşıyor. Bu film, Beth Macy’nin kaleme aldığı The Truevine: Two Brothers, a Kidnapping, and a Mother’s Quest: A True Story of the Jim Crow South adlı kitaptan uyarlanacak. Film, Paramount için çekilecek. Yapımcılığı DiCaprio ve ortağı Jennifer Davisson üstlenecekler. Aktörün başrolü üstlenmeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında. 1899’da Virginia’da geçecek film iki küçük kardeşin kendilerine şeker teklif eden bir adam tarafından kaçırılıp bir sirkte çalıştırılmalarını anlatacak. Anneleri çocuklarını 28 yıl boyunca arayacak. Bu süre zarfında iki kardeş sirkteki performanslarıyla iyice ünlenecekler. Henüz projenin senaryolaştırılmadığını ve filmi yönetecek kişinin belirlenmediğini belirtelim. The Truevine‘ın DiCaprio’nun sıradaki filmi olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.