The Twilight Zone İkinci Sezon Hakkında Gelişmeler

Diziye birçok usta oyuncu konuk olacak...
yazar: 13 Ocak 2020

Orijinal seri kadar iyi olmasa da Jordan Peele’in yeniden ele aldığı The Twilight Zone, belirli bir kitleyi etkileyerek ikinci sezon onayını almıştı. Yeni sezondan gelen haberler, daha iyi bölümlerle karşılaşacağımızı gösteriyor gibi…

Yeni sezonun oyuncu kadrosunda Billy Porter, Morena Baccarin, Jenna Elfman, Gillian Jacobs, Chris Meloni, Ethan Embry, Tony Hale, Abbie Hern, Sophia Macy, Joel McHale, Jimmi Simpson, Daniel Sunjata ve Tavi Gevinson gibi isimler yer alacak.

İkinci sezonda Jordan Peele da bir bölümün senaryosunu yazacak. Bölümün ismi Downtime… Diğer bölümlerin belli olan yazarları şöyle sıralanıyor:

Win Rosenfeld – “The Who of You”
Alex Rubens – “A Human Face”
Glen Morgan – ”8”
Heather Anne Campbell – “Among The Untrodden”
Emily C. Chang / Sara Amini – “Meet in the Middle”

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yazar: bakınız - Oca 13, 2020

yazar: bakınız - Oca 13, 2020

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