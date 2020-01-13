2001’de vizyona giren bilimkurgu filmi Donnie Darko‘yla ünlenen Richard Kelly bu filmden sonra beş yıllık ara vermiş, ardından Southland Tales filmiyle dönmüş ama bu filmi çok kötü eleştiriler alınca...

Trump Dönemi Sancıları Her nesil kendi canavarını yaratır. Trump sonrası dönemde ABD’lilerin en çok kendilerine sorduğu soru buydu. Neden muhafazakarların ele geçirdiği bir dünya yarattık? Bunu nasıl başardık? Bu...