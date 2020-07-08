The Umbrella Academy İkinci Sezon Fragmanı

İkinci sezon on bölüm sürecek...
yazar: 08 Temmuz 2020 78 görüntüleme

Netflix, 31 Temmuz’da yayınlayacağı The Umbrella Academy ikinci sezonunun fragmanını yayınladı.
2019’daki kaçmak isteyen Sir Reginal’ın çocuklarının 1960’larda başka bir kıyametle karşı karşıya olduğunu izleyeceğiz.
10 bölümlük ikinci sezonda Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Number Five) ve Justin H. Min (Ben) karakterlerini yeniden canlandıracaklar.

İkinci sezonda yeni izleyeceğimiz isimler Yusuf Gatewood, Marin Ireland, Ritu Arya olacak.

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bakınıztv

yazar: bakınız - Tem 8, 2020

yazar: bakınız - Tem 8, 2020

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