08 Temmuz 2020 78 görüntüleme
Netflix, 31 Temmuz’da yayınlayacağı The Umbrella Academy ikinci sezonunun fragmanını yayınladı.
2019’daki kaçmak isteyen Sir Reginal’ın çocuklarının 1960’larda başka bir kıyametle karşı karşıya olduğunu izleyeceğiz.
10 bölümlük ikinci sezonda Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Number Five) ve Justin H. Min (Ben) karakterlerini yeniden canlandıracaklar.
İkinci sezonda yeni izleyeceğimiz isimler Yusuf Gatewood, Marin Ireland, Ritu Arya olacak.
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