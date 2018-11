Oscar, Emmy ve Altın Küre ödülleri bulunan Danimarkalı yönetmen Susanne Bier TV’ye Nicole Kidman’la birlikte dönüyor. The Undoing, New York’ta varlıklı bir çiftin başına gelenleri anlatacak.

Kidman’ın oynayacağı Grace Sachs eşi ve oğluyla birlikte yaşayan mutlu bir terapisttir. Gördüğü bir cinayet bütün dünyasını alt üst ederken kocasının ortalıktan kaybolması hayatını iyice cehenneme çevirir. Dizinin uyarlandığı Jean Hanff Korelitz romanı You Should Have Known aslında insanların hayatlarının ne kadar kırılgan olduğunu ve dengelerin ne kadar kolay bozulabileceğini anlatan bir eser.

Mini dizi olarak ekranlara gelecek yapımın Kidman dışındaki oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.