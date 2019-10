Hagar Ben-Asher’in daha çekilmeden ödüller alan senaryosu The War Has Ended, yine kendisinin yönetmenlik yapacağı bir prodüksiyonla filme alınacak.

1945’te Polonya’da, savaşın ardından harabe haline gelen kentlerde dolaşan, çocuklara kukla oynatan yalnız bir adamın öyküsünü izleyeceğiz. Joseph isimli adamın, kentlerde dolaşmasının esas amacının ise kayıp iki oğlunu bulmak olduğunu öğrenecek ve onunla birlikte yolculuğa çıkacağız.

The War Has Ended, günümüz mülteci krizleriyle de bağlantılı okumaların yapılacağı etkili bir film gibi görünüyor. Filmde başrol venezuelalı aktör Edgar Ramirez’in oldu. Ramirez, oyunculuktan önce gazetecilik de yaptığı ve savaş bölgelerini de bildiği için uygun bir seçim gibi görünüyor.