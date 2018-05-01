Yapımcı Brian Grazer ve şirketi Imagine Entertainment, birçok rakibini geride bırakarak Rob Hart romanı The Warehouse’un sinema/TV haklarını satın aldı. Filmin, Ron Howard tarafından sinemaya aktarılması bekleniyor.

Gelecek yıl yayınlanacak roman yakın gelecekte politik kavgalar ve iklim değişikliğiyle zor günler yaşayan ABD’de geçiyor. Online alışveriş devi Cloud ülkeyi bu zor durumdan kurtaracağını belirterek iletişim yapsa da gerçek amaçları çok farklıdır. Cloud’un güvenlik bölümünde çalışan iki kahramanımız hep bu şeytani planları ortaya çıkarmak için uğraşırlar, hem de birbirlerine aşık olurlar.

Howard’ın gelecek hafta Cannes’da gösterilecek Solo: A Star Wars Story’den sonra film için çalışmalara başlaması bekleniyor.