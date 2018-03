Harvey ve Bob Weinstein kardeşlerin kurdukları, özellikle ödül sezonunda yıllarca adından söz ettiren The Weinstein Company‘nin mali durumu son birkaç yılda kötüleşmişti. Her yıl borçları daha da artan, filmleri de gişede batan TWC’ye ölümcül darbeyi Harvey Weinstein’ın taciz-tecavüz skandalları vurdu. Ekim ayında Weinstein’ın kirli çamaşırları ortalığa serilince Bob kardeşi Harvey’i şirketten kovup şirketi rayına oturtmaya çalıştı ama başaramadı. 400 milyon dolardan fazla borcu olan şirketi başkalarına satmaya çalıştı Bob ama açılan kamu davasıyla bunun önüne geçildi. Geriye de iflası açıklamaktan başka bir seçenek kalmadı. Bu hafta TWC iflas ettiğini duyurdu. Bundan sonrası mahkemeye kaldı. TWC’nin sahip olduğu her şey satılıp alacaklılara dağıtılacak. Bir yandan iflas süreci devam ederken diğer yandan Harvey’nin taciz/tecavüz soruşturmaları da devam ediyor. Pek çok kişi, Harvey’i mahkemeye vermişti. Lakin bu iflas açıklaması, kurbanların aleyhine olmuş deniyor. Zira davaları kazansalar bile şirket iflas ettiği ve öncül alacaklılar bankalar olduğu için Harvey’nin taciz ettiği kadınlar paralarını şirketten alamayabilirler.

Gelelim TWC’nin film ve dizilerine. Şirketin borçları Everest’i aşmış olmasına rağmen TWC halen yeni yapımlara imzasını atıyor, eskisi kadar olmasa da ödül sezonunda varlığını koruyabiliyordu. Geçen yıl çektirip ödül sezonu için beklettiği, Benedict Cumberbatch-Michael Shannon-Tom Holland-Nicholas Hoult’lı dönem filmi The Current War kötü eleştiriler alınca Oscar kampanyasından vazgeçilmiş, bu yıla ertelenmişti. Ama TWC’nin iflasıyla The Current War‘un geleceği belirsiz hâle geldi. Belki mahkeme sırasında hakları başka bir stüdyoya satılırsa filmi izleyebiliriz. TWC’nin araftaki diğer filmiyse Robert De Niro ve Christopher Walken’li komedi filmi The War with Grandpa. Bu filmin de geleceği belirsiz. Lakin TWC paraya ihtiyacı olduğu için filmi yapımcılarına 2.5 milyon dolara satmıştı. Dağıtımcı bulunursa film vizyona girebilir. TWC’nin Mark Wahlberg’li dizi uyarlaması The Six Billion Dollar Man‘in haklarınıysa Warner Bros. 7.2 milyon dolara satın almıştı. Bu filmin çekimlerine yakın zamanda başlanacak. Keza Rooney Mara ve Joaquin Phoenix’li Mary Magdalene‘in de hakları Focus’a satılmış, film bu ay vizyona çıkarılmıştı. Hakları satılmayan, şu an arafta olan diğer filmse The Intouchables‘ın yeniden çevrimi olan The Upside. Bryan Cranston, Kevin Hart ve Nicole Kidman’lı filmin vizyona girip giremeyeceği belli değil.

David O. Russell’ın Robert De Niro ve Julianne Moore’lu isimsiz mafya dizisi de skandal nedeniyle Amazon tarafından iptal edilmişti. Russell iki sezon-on altı bölümden oluşan bu diziyi 2017 sonbaharında çekmek istemiş ama hem skandal nedeniyle, hem de çekim öncesinde diziye çok para harcandığı için dizi iptal edilmişti. Gelelim korku filmi Polaroid‘e. Düşük bütçeli film, Bob Weinstein’ın Dimension Films etiketiyle vizyona çıkarılacaktı ama olmadı. Bu filmin de geleceği belirsiz durumda. MTV’nin Scream dizisinin üçüncü sezonu tamamlanmış, ikinci sezonun üstünden bir yıldan uzun bir süre geçmiş ama yeni sezonun yayın tarihi halen belli değil. İflas nedeniyle dizi yakın zamanda dönmeyebilir. Hotel Mumbai‘ye gelelim. Dev Patel’le Armie Hammer’ın başrollerini üstlendikleri, 2008’de Hindistan’daki Mumbai Saldırıları’nı konu alan bu filmin de vizyon tarihi belirsiz. TWC’nin programı The Project Runaway ise yeni sezonuyla devam edecekmiş. TWC’de durum böyle. Bakalım son filmlerini yıl içinde izleyebilecek miyiz.