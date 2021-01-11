Darren Aronofsky, Samuel D. Hunter’ın 2012 tarihli oyunu The Whale için çalışmalarına başladı. Uyarlamanın senaryosunu da kendisi yazan Aranofsky, film için A24 ile birlikte çalışacak.

Hunter’ın tiyatro oyunu, inzivaya çekilmiş ve ölümünü bekleyen çok kilolu bir adamın eskiden tanıdığı insanlarla yeniden bir araya gelmesini ve kendiyle hesaplaşmasını anlatıyor. Filmin başrolünde ise Brendan Fraser yer alacak.

Aronofsky, son olarak 2017’de mother! ile karşımıza çıkmıştı.