Birkaç ay önce İngiliz aktör Henry Cavill, The Witcher kitaplarını ve oyununu çok sevdiğini, merkezdeki karakter Geralt of Riva’yı oynamayı çok istediğini açıklamıştı. 28 ağustosta attığımız tweette rolün aktöre teslim edildiğini belirtmiştik. Bugün bu durum resmileşti. Cavill, Netflix’in ilk sezonunu onayladığı The Witcher dizisinin başrolünü üstlenecek. Yennefer rolü için henüz resmi açıklama yapılmadı. İddialara göre rol yeni aktris Anya Chalotra‘ya teslim edilmiş. Bu rol için seçmelere Belçim Bilgin de katılmıştı.

The Witcher‘ın ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Çekimlere ekimde başlanacak. Dizinin yönetmenleri de duyuruldu: Alik Shakrov (ilk bölüm dahil 4 bölümü yönetecek), Alex Garcia Lopez (2 bölüm) ve Charlotte Brandström (2 bölüm). Dizinin showrunnerlığını Lauren Hissrich üstleniyor. Dizi insanların canavarlar karşısında zayıf düştüğü bir dünyada yerini bulmaya çalışan ama bulamayan, canavar avcısı Geralt’a odaklanacak. Dizi ne yazık ki ancak 2020’de yayınlanabilecek.