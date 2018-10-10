haber Dwayne Johnson’lı John Henry and The Statesmen’ın Haklarını Netflix Satın Aldı Son yılların en çok kazandıran oyuncularından Dwayne Johnson pek çok aktör gibi neredeyse her stüdyoyla çalışıyor. En son Disney’in Jungle Cruise filmini tamamlayan, şu sıralar Universal’ın Hobbs and Shaw...

haber Riley Keough, Riverdale, Zola ve The Laundromat’a Dahil Oldu Hızla yükselişe geçen genç aktris Riley Keough bu hafta üç yapıma dahil oldu. İlki sevilen dizi Riverdale‘in üçüncü sezonu. Aktris bu dizide Amerikalı çiftçi kızını oynayacak. Keough bu diziden...

haber Netflix, The Chronicles of Narnia Dizileri ve Filmleri Hazırlayacak Netflix bugün, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir anlaşmayı duyurdu. The Chronicles of Narnia evreni bundan sonra Netflix'ten diziler ve filmler halinde hayranlarına ulaşacak....