10 Ekim 2018
Netflix hazırlıkları hızla devam eden bilimkurgu dizisi The Witcher‘ın oyuncu kadrosunu duyurdu. Daha önce açıklandığı üzere Geralt of Riva’yı Henry Cavill oynayacak. Ona şu oyuncular eşlik edecekler:
- Anya Chalotra (sihirbaz Yennefer; Geralt’ın sevgilisi, Ciri’yi büyüten kişi),
- Freya Allan (Cintra’nın genç prensesi Ciri),
- Jodhi May (Kraliçe Calanthe),
- Björn Haraldsson (Calanthe’nin şövalye eşi Eist),
- Adam Levy (büyücü Mousesack),
- MyAnna Buring (Aretuza’daki büyücülük akademisinin başkanı Tissaia),
- Mimi Ndiweni ve Therica Wilson-Read (acemi sihirbazlar),
- Millie Brady (dışlanmış Prenses Renfri).
Çekimlerine bu yıl başlanacak dizi hem Andrzej Sapkowski’nin kitaplarından, hem de video oyunlardan uyarlanıyor. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizi 2020’de yayınlanacak.
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