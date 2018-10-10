The Witcher Dizisinin Oyuncu Kadrosu Açıklandı, Sıra Çekimlerde

The Witcher 2020'de yayınlanacak...
yazar: 10 Ekim 2018

Netflix hazırlıkları hızla devam eden bilimkurgu dizisi The Witcher‘ın oyuncu kadrosunu duyurdu. Daha önce açıklandığı üzere Geralt of Riva’yı Henry Cavill oynayacak. Ona şu oyuncular eşlik edecekler:

  • Anya Chalotra (sihirbaz Yennefer; Geralt’ın sevgilisi, Ciri’yi büyüten kişi),
  • Freya Allan (Cintra’nın genç prensesi Ciri),
  • Jodhi May (Kraliçe Calanthe),
  • Björn Haraldsson (Calanthe’nin şövalye eşi Eist),
  • Adam Levy (büyücü Mousesack),
  • MyAnna Buring (Aretuza’daki büyücülük akademisinin başkanı Tissaia),
  • Mimi Ndiweni ve Therica Wilson-Read (acemi sihirbazlar),
  • Millie Brady (dışlanmış Prenses Renfri).

Çekimlerine bu yıl başlanacak dizi hem Andrzej Sapkowski’nin kitaplarından, hem de video oyunlardan uyarlanıyor. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizi 2020’de yayınlanacak.

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yazar: bakınız - Eki 10, 2018

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