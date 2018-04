Bu yıl önce HBO dizisi Sharp Objects‘te, ardından Adam McKay’in isimsiz filminde karşımıza çıkacak Amy Adams yeni projesini belirledi. En son Darkest Hour filmiyle karşımıza çıkan senarist-yönetmen Joe Wright gerilim türündeki filmi The Woman in the Window‘un başrolü için Adams’la anlaştı. Fox’a ait olan Fox2000 şirketinin yapımını üstlendiği bu film bu yıl satışa çıkarılan aynı adlı romandan uyarlanacak. Filmin merkezinde bir psikolog (Adams) yer alacak. Bu psikolog yeni komşusunun evinde bir cinayetin işlendiğine tanık olacak, polisi arayacak ama kimse kadına inanmayacak, kadın daha sonra gördüklerinden şüphelenmeye başlayacak. Senaryoyu Tracy Letts kaleme aldı. Filmin çekim tarihi duyurulmadı. Aktris bu filmden evvel Pablo Lerrain’in Mark Ruffalo ve Kumail Nanjiani’li gerilim filmi The True American‘da rol alabilir.