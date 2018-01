Star Wars: The Last Jedi, tüm seri içinde özellikle fanların en çok tartışacağı filmlerden biri olacak gibi duruyor. Rian Johnson’ın yönetmenliğine diyecek laf yok. Girişteki uzay savaşı, Rey ve Kylo Ren’in karşı karşıya geldikleri sahnedeki ışın kılıçlarının çekildiği sahne, finalde kırmızı kumun üzerine beyaz tuz ile kaplı Crait gezegeninde geçen sahneler, izlemeye doyum olmayan sahneler. Senaryo yazarı olarak da özellikle Rey/Luke/Kylo Ren arasındaki dinamikleri çok başarılı bir şekilde oluşturmuş. Bu sahnelerde gücün aydınlık ve karanlık tarafındaki ince çizgiyi hissetmek mümkün. Henüz kendi kimliklerini oluşturamamış Rey ve Kylo Ren, tam arada duruyorlar ve her iki tarafa geçmeleri de mümkün. Bu ikilinin karşılaşmasının sonucunda düşman olarak kalsalar da şaşırmazdım, aydınlık tarafta beraber devam etseler de, karanlık tarafta beraber devam etseler de.

Bu üçlü arasında geçen hikaye ne kadar ilgi çekiciyse, Finn ve Rose ile Poe ve Holdo’nun dahil olduğu hikaye o kadar zayıf. Karakterler çok ilgi çekici olmadığı gibi, hikâyelerinin nereye bağlanacağını da çok merak etmiyorsunuz. Yine de bu hikâyelerden birinin bağlandığı filmin final sahnesi, hepimizin içindeki Jedi’ı açığa çıkaracak kadar güçlü.

İki yıl önce, The Force Awakens karşımıza çıktığında, filmi sevmiş ama J.J. Abrams’ı risk almadığı için eleştirmiştik. Son Jedi’de Rian Johnson ciddi riskler almış. Bu riskler biraz da günümüzün film izleme alışkanlıkları ile ilgili. Artık bu tip seri filmler izlenirken, fanlar büyük bir heyecanla kendi teorilerini üretiyorlar ve bu da film/dizi izleme deneyiminin bir parçası oluyor. İki yıldan beri İnternet, Rey’in anne ve babası kim, Snoke aslında kim, nasıl bu pozisyona geldi konularıyla ilgili teorilerle doluydu. J.J. Abrams, bu konuları çok önemli sorular olarak karşımıza getirmişti ama belli ki Rian Johnson için bu sorular hiçbir şey ifade etmiyor. Alacağı tepkileri tahmin ettiği halde, bu soruları elinin tersiyle itmiş. Bir sonraki film içinse tekrar yönetmenlik koltuğunu devralacak olan J.J. Abrams’a zorlu bir görev bırakmış. Prenses Leia ne olacak? Carrie Fisher’ın Bölüm IX’da dijital olarak geri getirilmeyeceği vurgulandığı için Leia’nın bu filmde ölmesi bekleniyordu. Rian Johnson, film içinde defalarca yaptığı gibi bu konuda da belli bir beklenti yaratıp, onun tersini yapmış. Leia’nın ölmeyişi J.J.’in çözmesi gereken çok büyük bir sorun. İki film arasında ölmüş olsa da herhangi bir nedenle filmin hikayesine dâhil edilmese de fanları tatmin edemeyecektir.

Kişisel fikrim, yan karakterlerin hikayelerinin çok zayıf oluşu dışında The Last Jedi, genel olarak iyi bir film. Bir de her ne kadar Star Wars evreninde mizah her zaman olsa da, bu kez dozu biraz abartmışlar. Neticede en iyi Star Wars filmleri arasına almasam da 4. ya da 5. sıraya alabileceğim bir film.

Konuk Yazar: Hasan Nadir Derin (@filmmaker_9)