Her filmiyle ortaya ilgi çekici öyküler ve görüntüler çıkarmayı başaran Joachim Trier’in Thelma’sı Norveç’i temsil edecek…

Yönetmen: Her filmiyle olay yaratmayı ve iyi eleştriler almayı başaran Joachim Trier’in dördüncü filmi…

Oyuncular: Eili Harboe, Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Okay Kaya

Konu: Oslo’da okul hayatına devam eden Thelma, her genç kızın yaşadığı bir hayatı sürdürmektedir. Çalışır, eğlenir, aşık olur. Hayatı pek tekin olmayan süper güçleri olduğunu fark etmesiyle alt üst olur.

İlk gösterimini Norveç Film Festivali’nde yapan ve ödülleri toplayan film ilk uluslararası gösterimini ise Toronto’da yapacak.