Michael Powell sinema tarihinin en iyi yönetmenlerinden. Tarihin en iyi kurgucularından Thelma Schoonmaker‘ın eşi olan Powell, Peeping Tom, Red Shoes, Black Narcissus, A Canterbury Tale klasiklerine imzasını atmış, kendisinden sonra gelen yönetmenleri, özellikle de Martin Scorsese‘yi etkilemiş bir isim. Schoonmaker yeni röportajında eşi Powell’ın Goodfellas projesini nasıl kurtardığından bahsetmiş: “Üç defa bu filmi satmaya çalıştı. Umutsuzdu. Eve, eşimin yanına geldiğimde ona ‘Marty çok büyük sıkıntılar içerisinde’ dedim. Bana, ‘Senaryoyu oku bana’ dedi, görüyordu ama gözleri bozulduğu için artık okuyamıyordu. Neyse ben de senaryoyu okudum. Bitirince ‘Bana Marty’yi bağla’ dedi, ben de hemen telefon açtım. Pazar günüydü. Tatilde olduğum tek gündü. Marty telefonu açınca, ‘Marty bu filmi yapmak zorundasın. Bu elimdeki senaryo son yirmi yılda okuduğum en müthiş senaryo. Bunu filmleştirmelisin,’ dedi. Marty bu senaryoya bir kez daha göz gezdirdi ve sonunda onu filmleştirdi”.

“Eşim filmi göremeden vefat etti [19 Şubat 1990]. Ama o bu filmin gerçekleşmesini sağladı, filmi kurtardı. Çünkü eşim öldüğünde ben de ölmek istedim ama Goodfellas‘a dönmek zorundaydım,” demiş Schoonmaker. Ünlü kurgucu, eşinin ölümünden önce Scorsese’nin filmi post prodüksiyon aşamasında beklettiğini de söylemiş. “Marty, Michael’ı çok seviyordu. Bu yüzden onu İngiltere’ye götürmeme izin verdi. Ben, Michael’ın Amerika’da ölmesini istemedim. Marty, Michael ölene dek, iki ay boyunca, bekledi. Filmin post prodüksiyonunu durdurdu. ABD’ye döndüğümde Goodfellas‘a dönmezsem eşimin beni öldüreceğini biliyordum. Bu yüzden döndüm, bu da beni kederden kurtardı. Michael’ın filmi görememesi çok üzücü, görse çok severdi”.

Schoonmaker röportajında kötü eleştiriler alan ama bence iyi bir film olan Bringing Out the Dead (yıllar önce Scorsese dosyası kapsamında filmi yazmıştım) ve yönetmenin diğer filmleri hakkında da konuştu. “Bu film vizyona girdiğinde fark edilmesini istediğim filmlerden bir tanesi. Marty’nin filmleri genelde yıllar sonra fark ediliyor. Raging Bull ancak on yıl sonra fark edildi. Vizyona girdiğinde kötü eleştiriler almıştı. Taxi Driver, The Wolf of Wall Street ve Goodfellas dışındaki filmleri de öyle. Bu üç film hemen fark edildi çünkü üç film de çok güçlü ve eğlenceli. Ama diğerleri daha sonra keşfedildi. Mesela Age of Innocence vizyona girdiğinde izleyiciler filmi çok kötü eleştirdiler. Ama şimdi herkes filmin mükemmel olduğunu düşünüyor. King of Comedy… felaket, felaketti!”