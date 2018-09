20 Feet from Stardom ile oscar alan belgeselci Morgan Neville, sinema tarihinin en yetenekli ve tartışma yaratan isimlerinden Orson Welles’in hayatının son 15 yılını They’ll Love Me When I’m Dead’de anlatacak. Netflix’te yayınlanacak olan film, genel olarak bir türlü çekilemeyen The Other Side of the Wind’in öyküsüne odaklanırken, Hollywood yapımcılarıyla ve onların tetikçisi gibi çalışan iliştirilmiş medya kuruluşlarıyla olan mücadelesini de anlatacak.