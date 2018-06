Hollywood’ta aynı kişilere ve olaylara odaklanan projeler aynı döneme denk gelebiliyor. Mesela şu sıralar Jake Gyllenhaal ve Bradley Cooper müzisyen Leonard Bernstein’la ilgili iki biyografik film hazırlıyorlar. Carey Mulligan ve Julianne Moore da farklı projelerde Gloria Steinem’i oynayacaklar. Hollywood’ta hazırlıkları devam eden diğer benzer iki projeyse This is Jane ve Call Jane adlı biyografik filmler. Geçen yıl eylül ayında Elisabeth Moss‘un Simon Curtis‘in filmi Call Jane‘in başrolünü üstleneceği, aktivist Jane’i oynayacağı duyurulmuştu. Roshan Sethi’yle Hayley Schore’un birlikte kaleme alacakları filmin çekim tarihi belli değil. Film 1960’larda geçip Jane’in beklenmedik bir zamanda hamile kalmasına, yasak olan kürtajın gizli ama güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinde rol almaya başlamasına odaklanacak.

Gelelim diğer projeye, This is Jane‘e. Bu proje geçen ay duyurulmuştu. Amazon Studios’un haklarını satın aldığı bu filmi Daniel Loflin kaleme alacak, Kimberly Pierce yönetecek. Jane’i bu filmde Michelle Williams oynayacak. Aktris filmin yapımcılığını da üstlenecek. Film, Laura Kaplan’ın The Story of Jane: The Legendary Underground Feminist Abortion Service adlı kitabından uyarlanacak, Call Jane gibi 60’larda Chicago’da geçecek. Bu filmin de çekim tarihi duyurulmadı, ama Moss-Curtis’in projesinden evvel çekilebilir, zira Moss bu yıl Us ve Shirley filmlerinde, ayrıca The Handmaid’s Tale’in üçüncü sezonunda rol alacak, Curtis de zaten şu sıralar Amanda Seyfried’lı The Art of Racing in the Rain‘i çekiyor. Eğer bir sorun olmazsa yakın zamanda Jane’le ilgili iki film izleyeceğiz.