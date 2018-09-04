Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg ara vermeden üretmeye devam edecek gibi görünüyor. 2017’de Kollektivet filmiyle karşımıza çıkan Vinterberg, Matthias Schoenaerts, Colin Firth ve Lea Seydoux‘lu yeni filmi Kursk‘ü gösterime hazır hale getirdi -ilk gösterim bu ay Toronto Film Festivali’nde yapılacak-. Bu filmi tamamlayan yönetmen sıradaki projesinin hazırlıklarına başladı. Adı açıklanmayan yeni filmi Danimarka yapımı olacak, Kollektivet gibi oyuncu kadrosu Danimarkalı oyunculardan oluşacak. Tobias Lindholm‘ün kaleme aldığı filmin merkezinde dört arkadaş yer alacak, film bu dört kişinin sürekli sarhoş olma deneyini başlatmalarını ama bir süre sonra planın raydan çıkmasını anlatacak. Vinterberg çekimlere 2019 yazında başlamayı planlıyor. Dolayısıyla film ancak 2020’de vizyona girebilecek.