Cory Finley, Thoroughbreds ile geçtiğimiz yıl Sundance’te büyük sükse yapmıştı. Film, 1 yıl sonra gösterim şansı buluyor.

Yönetmen: İlk filmini yöneten Cory Finley,

Senaryo: Filmin yönetmeni Finley, senaryoyu da yazmış.

Oyuncular: Olivia Cooke, Anya Taylor-Joy, Paul Sparks ve ölmeden önceki son rollerinden birinde Anton Yelchin

Konu: Zenginlikleri ve sıkılganlıklarını paylaşan Lily ve Amanda, hiçbir şey kendilerini tatmin etmeyince Lily’nin üvey babasını öldürmek için planlar yaparlar. Amaçları kendi ellerini kana bulaştırmadan cinayeti başka birine işletmektir.Geçtiğimiz yıl Sundance’teki premier’inde çok iyi eleştiriler alan film, 1 yıl aradan sonra gösterim şansı bulabiliyor.