Golf tarihinin en önemli isimlerinden Tiger Woods’un hayatı, HBO tarafından bir belgesele konu ediliyor. 2 bölümden oluşacak olan “Tiger” isimli belgeselde Tiger Woods’un daha önce hiç görülmemiş görüntülerinin yanı sıra, yakın arkadaşı ve yardımcısı Steve Williams, eski kız arkadaşı Dina Parr ve ünlü golfçünün sex skandalının merkezindeki isim Rachel Uchite ile yapılan röportajlar yer alacak.

Belgeselin yapımcılığını ise geçtiğimiz günlerde ABD’de Covid-19’un nasıl kontrolden çıktığını anlatan Totally Under Control adlı belgeseliyle adından bir kez daha söz ettiren Alex Gibney, yönetmenliğini ise Cartel Land, A Private War filmleriyle tanıdığımız Matthew Heinemann ve daha önce Amanda Knox’un yönetmenliğini yapan Matthew Hamachek üstleniyor.

HBO tarafından geçtiğimiz günlerde fragmanı da paylaşılan filmin, 2021 yılının Ocak ayında yayınlanması bekleniyor.