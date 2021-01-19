Tilda Swinton, bu yıl Apichatpong Weerasethakul, George Miller, Wes Anderson, Joanna Hogg’un yeni filmlerinde rol alarak günümüzün usta ve yetenekli yönetmenler tarafından en çok talep edilen oyuncuların başında geldiğini bir kez daha göstermişti.

Swinton, son röportajlarında iki film daha açıkladı. Bunlardan ilki yine Joanna Hogg ile çekeceği yeni bir film. The Souvenir’ın iki bölümünde rol alan iki oyuncu The Eternal Daughter isimli yeni bir Hogg filmi açıkladı. Yönetmenin 2008’den beri üstünde çalıştığı bir senaryodan uyarlanacak filmde Carly-Sophia Davies ve Joseph Mydell da rol alıyor.

Yetenekli oyuncu, Christopher Doyle’un Avustralya’da çekeceği ve isminin şimdilik Immunodeficiency olacağı açıklanan bir filmde de rol alacak. Filmin başrollerinden biri de Joe Odagiri olacak. Bir zooloğun Avustralya’ya gelmesini ve genç bir ekolojist tarafından kaçırılmasını izleyeceğiz.