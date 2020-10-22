Yeni bir Addams Family dizisi için çalışmalar hızlanıyor. MGM Television, hazırlıkları başlatmış durumda… Yönetmenlik ve yapımcılık konusunda ise türün en önemli ustalarından Tim Burton’ın ismi geçiyor. Yapılan görüşmelerin sonuç vermek üzere olduğu haber kaynaklarında sık tekrarlanmaya başladı.

Dizinin yazarlığı için düşünülen isimler Into the Badlands’in yaratıcıları Alfred Gough ve Milles Millar. MGM, diziyi bir kanala veya platforma sunmak için, oyuncuların da belirlenmesini bekliyor. Burton, daha önce daha çok kendi yarattığı filmlerin çocuklara yönelik çizgi dizilerinde TV’yi denemişti.

Charles Addams’ın çizgileriyle hayat bulan Addams Family, bugüne kadar bir çok kez TV’ye ve filmlere uyarlanmıştı.