İzleyicileri hayal kırıklığına uğratan üç Terminator filminin faturası, Terminator: Dark Fate‘e çıkarıldı. Son üç filminden daha iyi eleştiriler alsa da Tim Miller imzalı Dark Fate izleyicileri sinemalara çekemeyerek gişede hüsrana uğradı. Beklenmedik şekilde zarar edilmesinin ardından Miller filmle ilgili konuştu. “Bu filmin bekleneni verememesiyle alakalı olarak bir kitap bile yazabiliriz,” diyen Miller başarısızlığı hazmetme aşamasında olduğunu ama filmle gurur duyduğunu ifade etti. “İnsanların bu filmden en çok nefret ettikleri şey benim kontrolümde olmayan şeyler. Genysis‘le ilgili olumsuz duyguları kontrol edemem, Salvation‘da ihanet uğramış olma hissiyle ilgili de elimden bir şey gelemez,” diyor Miller.

Bu filmle seriye dönen, bir üçleme yapmak isteyen James Cameron‘la ilgili de konuştu yönetmen. Miller son kurgu hakkının Cameron ve diğer yapımcı David Ellison‘da olmasına rağmen filmi için çok mücadele ettiğini, bu mücadeleyi kaybedecek olsa bile mücadele etmek zorunda olduğunu söyledi. Miller’a göre bir yönetmen her daim filmi için mücadele etmeli. Miller’ın açıklamalarına göre senaryo ve kurgu aşamasında Cameron’la pek çok konuda ters düşülmüş. Miller, robotların (Skynet’in yeni versiyonu Legion’ın) savaşı kazandığı bir açılışla filmi başlatmak isterken Cameron tam tersini, insanların zaferle ayrıldığı bir açılışı istemiş. Miller, “‘Legion çok güçlü. Onu alt etmenin tek çaresi zamanda yolculuk yapıp geçmişe dönmek’ dediğimde Jim de ‘İnsanların savaşı kaybetmesinin nesi dramatik ki?’ diye sordu. Ben de ‘Peki insanların savaşı kazanmalarının, ardından kazanmaya devam etmeye çalışmalarının nesi dramatik?’ dedim,” açıklamasını yaptı.

Miller senaryo ve kurgu aşamalarında sürekli Cameron’la çatıştığı ve filmin kontrolü elinde olmadığı için bir daha Cameron’la çalışmayı istemiyor. Hatırlanacağı üzere Miller, Deadpool 2‘nin hazırlık sürecinde de Ryan Reynolds‘la çatışmış, neticede filmi yönetmekten vazgeçmişti. Bu mevzu hatırlatıldığında Miller, “Açıkça görülüyordu ki Ryan serinin kontrolünü istiyordu. Onunla bu şekilde çalışıp biraz da başarılı olabilirsiniz. Ama ben olamam,” demiş. Görüleceği üzere Miller filmlerinin yaratım ve kurgu aşamalarını kimseye kaptırmak istemiyor. Ama Hollywood’ta işler genelde böyle yürüyor. Christopher Nolan, Cameron veya Peter Jackson değilseniz filmlerin son kurguları genelde stüdyoya kalıyor, tabii bu film büyük bütçeli bir gişe filmiyse. David Fincher bu konuda “En özgür olduğum filmde bile filmin maksimum % 75’i benim kontrolümdeydi,” demişti yıllar önce.