Çekya’da Karlovy Vary’nin açılışında konuşan Tim Robbins, sinemadan da örnekler vererek Trump dönemini değerlendirdi.

“Hepimiz Marty McFly’ın Back to the Future’da yaşadıklarını yaşıyoruz. Ama Marty’nin yaşadıkları bir şanssızlık sonucunda değişmiş bir gelecekti, bizimki gerçek. Trump filmdeki Biff’in aynısı, canavar, şımarık ve pek zeki değil. Bütün kabadayıların ortak noktası güçlerini hiç bitmeyen korkularından almalarıdır. Korktuğu çok net görülüyor.”

“Mülteci çocukların yaşadıkları ve yaşayacakları hepimiz için utanç verici. Hepimizin daha cesaretli olması gereken zamanlardayız. Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin müslüman ülkeler için verdiği kararı da uzun süre utanç içinde hatırlayacağız. Tüm sanatçılara tek şey söyleyebilirim. Direnin, direnin, direnin”