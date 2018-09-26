Quentin Tarantino belki de kariyerinin en yıldızlı oyuncu kadrosunu oluşturdu Once Upon a Time in Hollywood filmi için. Birbiri ardına duyurulan isimlerle bizleri heyecanlandıran Tarantino şu sıralar çekimlere hızla...

Bilimkurgu-aksiyon türündeki Gemini Man çok eski bir proje. Yirmi yıllık bir proje olan Gemini Man pek çok yönetmen, senarist ve başrol eskitti, bir türlü çekim aşamasına gelemedi. Yıllardır rafta...