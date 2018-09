En son Quentin Tarantino‘nun merakla beklediğimiz filmi Once Upon A Time in Hollywood‘ta rol alan Tim Roth‘la en son Ang Lee‘nin bilimkurgu filmi Gemini Man‘de oynayan Clive Owen, The Song of Names adı verilen filmin başrollerini üstlenecekler. İkiliye Jonah Hauer King, Gerran Howell ve Catherine McCormack eşlik edecekler. The Red Violin filminin yönetmeni Francois Girard filmi yönetecek. Senaryoyu Jeffrey Caine kaleme aldı. Müziklerse Howard Shore‘a emanet edildi.

Norman Lebrecht‘in aynı adlı romanından uyarlanan film, Martin Simmonds’ın babasının “aşk hakkında konuşan bir müzisyene asla güvenme” uyarısına rağmen müzisyen Dovidl’e âşık olmasına, bir gün Dovidl’in kaybolmasına, Martin’in Dovidl’in başına gelenleri ancak kırk yıl sonra öğrenebilmesine odaklanacak. Çekimlere yarın (27 eylülde) başlanacak, film 2019’da vizyona girecek.