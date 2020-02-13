Timur Bekmambetov’dan Dik Film

Cep telefonuyla dik formatta ilk uzun metraj...
yazar: 13 Şubat 2020 94 görüntüleme

Filmlerinde ilginç denemeler yapmasıyla tanınan Timur Bekmambetov, ilk kez uzun metrajlı bir filmi tamamıyla vertical (cep telefonlarındaki dik format) çekmeye hazırlanıyor.
İkinci Dünya Savaşı’nda geçecek gerilim filmi Escape From Hell’i, rus GSM operatörü MTS’ten aldığı bütçeyle cep telefonuyla çekecek olan yönetmen, filmin sinema salonlarında da gösterime gireceğini açıkladı. Filmin bütçesi 10 milyon doları bulacak. Bekmambetov daha önce Snapchat için de kısa bölümlerden oluşan bir diziyi vertical çekmişti.

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yazar: bakınız - Şub 12, 2020

yazar: bakınız - Şub 13, 2020

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