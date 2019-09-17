Dating aplikasyonu Tinder, bugünlerde hemen her büyük dijital şirketin yaptığı gibi, dizi sektörüne dahil oldu. Tinder’ın bir süredir gizlice çekilen dizisini, ekim ayında aplikasyonun içinde yayınlayacağı ortaya çıktı…

Tinder’ın dizisi çoklu senaryoya sahip olacak ve kullanıcılar, app’i kullandıklarında yaptıkları gibi sağa ve sola kaydırarak dizinin akışına yön verecekler. Dizinin karanlık bir senaryoya sahip olması ve kıyametten hemen öncesine odaklanması bekleniyor. Altı bölümlük dizinin çekimleri Meksika’da gerçekleştirilmiş…

Dizinin yönetmenliğini Drake video klipleriyle ünlü olan Karena Evans yapmış…